Câmara poderá votar a correção da tabela do Imposto de Renda neste ano, depende de Lula

Se houver a concordância do governo eleito, a Câmara preparará, por estar disposta a colocar o tema em pauta, ainda neste ano, a correção do imposto de renda, que foi levantada pelo atual presidente, em sua campanha, e também pela do vencedor, Luiz Inácio Lula da Silva. A informação é do Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A ideia é que a faixa de isenção vai até R$ 5,2 mil. Acima desse valor, haveria alíquotas progressivas e parcelas de dedução do imposto.

A correção da tabela do IRPF para cinco salários mínimos é um das promessas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e também do presidente Jair Bolsonaro, candidato derrotado nas eleições deste ano. Atualmente o limite está em R$ 1,9 mil. Este valor não é corrigido desde 2015, no governo da ex-presidente Dilma Roussef. Se essa tabela não for corrigida, quem ganha R$ 1,5 vai passar a pagar imposto de renda no ano que vem.

Lira afirma que tem uma janela para aprovar projetos urgentes e de consenso do Legislativo ainda este ano. Um desses temas é justamente a correção da tabela, que faz parte da agenda dos dois candidatos, Bolsonaro e Lula. No caso, como já há uma equipe de transição definida, esse projeto dependerá da nova equipe do presidente eleito, disse Lira, para que seja impulsionado.