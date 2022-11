Apoiadores devem desbloquear estradas e permitir o direito de ir e vir, diz Bolsonaro

O Presidente Jair Bolsonaro se manifestou, em vídeo, no dia de ontem, por redes sociais, e pediu aos seus apoiadores que desbloqueiem as rodovias do país. O presidente fez o registro de que entende que os militantes estejam ‘chateados’, mas que é preciso ter ‘a cabeça no lugar’. Os filhos de Bolsonaro, no entanto, exaltam atos em frente a sedes militares que pediram a intervenção.

“Quero fazer um apelo. Desobstrua as rodovias. Isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder essa nossa legitimidade’, disse no vídeo que foi divulgado 72 horas depois do resultado das eleições. Os manifestantes contestam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, na eleição do dia 30, no último domingo.

“O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de ir e vir das pessoas, está lá na nossa Constituição. E nós sempre estivemos dentro dessas quatro linhas. Eu tenho que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo a nossa economia”, afirmou.

Bolsonaro pede que os apoiadores encontrem outras formas de se manifestarem e lembrou que o bloqueio de rodovias é ilegal.