Banco é condenado a indenizar por cobrança de empréstimo cancelado pelo cliente em Manaus

A Desembargadora Onilza Abreu Gerth, em jurisprudência firmada no Tribunal do Amazonas, conduziu decisão na qual se determinou ao Bradesco o estorno de valores de parcelas indevidamente lançadas na conta corrente do autor, referentes à empréstimo que, embora contratado, foi regularmente cancelado pelo cliente, se reconhecendo falha na prestação dos serviços pelo banco. O banco também foi condenado a reparação de danos materiais e morais a serem desembolsados a favor da pessoa do autor Elias Silva.

O cliente, tão logo após o empréstimo, demonstrou ao banco seu arrependimento e pediu cancelamento do produto, por meio de carta ao gerente da instituição financeira, vindo a obter resposta positiva ao pedido, inclusive com o estorno ao Banco, se efetuando a devolução dos valores depositados.

Posteriormente, o extrato do autor demonstrou o lançamento de desconto de parcelas referentes ao negócio, já cancelado. Conquanto o autor tenha informado o cancelamento, nada adiantou a sua irresignação administrativa, ajuizando ação ante o Judiciário do Amazonas.

O julgado concluiu que o Banco não apresentou nenhuma justificativa para a cobrança dos valores referentes as parcelas ditas como vencidas, especialmente porque o contrato já havia sido cancelado, como demonstrado nos autos. Concluiu-se pela determinação de que os valores indevidamente cobrados deveriam ser restituídos ao dobro, ante a incidência de erro não justificado, além de danos morais indenizáveis.

Processo nº 0626371-29.2021.8.04.0001

