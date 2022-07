Paciente acusa médico baiano de crimes sexuais durante atendimento em consultório

Após ir ao consultório do urologista, na Bahia, a paciente relatou ter sido tocada em suas partes íntimas pelo médico que ainda teria tentado lhe dar um beijo na boca. A mulher registrou o fato em um Boletim de Ocorrência no Distrito Integrado de Polícia. No registro do documento consta todas as circunstâncias do ocorrido.

“Ele veio para me dar um beijo na testa, me deu um beijo na testa. Depois veio para me dar um beijo na boca, foi quando eu tomei aquele susto, virei o rosto e ele pegou na ponta do meu nariz”. Ainda houve informações que o médico teria formulado um convite para sair com a paciente.

A paciente relatou toda a sua repugnância pelo fato do qual fora vítima. Os fatos serão investigados pelo departamento de polícia, com possível incidência de crimes contra a dignidade sexual da paciente, que relatou ter sido doloroso para si falar sobre o assunto, porém, não poderia permanecer em silêncio, razão de ser da comunicação a autoridade policial para o pedido de providências contra o profissional.