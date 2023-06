Amazonas Energia age no exercício regular do direito quando segue os protocolos oficiais

A Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça decidiu, em favor da Amazonas Energia, que se a empresa notificou o titular da unidade consumidora para regularizar uma situação considerada irregular, e o fez por três vezes, conforme os documentos que foram ofertados, mas o usuário dos serviços, no caso uma pessoa jurídica, não adotou a realização das providências necessárias à segurança e a prevenção contra o alto risco de acidentes, como demonstrado, não há irregularidade na interrupção do fornecimento de energia elétrica pela concessionária e sim legítimo exercício regular de direito ao seguir de protocolos oficiais.

Nesse prisma jurídico, o Desembargador Paulo Lima acolheu agravo da Amazonas Energia e cassou medida liminar que determinava a não interrupção dos serviços pela concessionária.

A empresa usava uma potência de 225 KVA, alegando necessidade de aumento da carga, mas não apesentou projeto que se harmonizasse com a disposição requerida ante o incremento para um novo consumo de energia em níveis maiores. Segundo a decisão, a conduta da Amazonas Energia em não permitir o funcionamento da carga na forma irregular esteve dentro dos parâmetros indicados na Resolução nº 414/ANEEL.

Na decisão, consta que compete à Amazonas Energia suspender o fornecimento do consumo por razões de ordem técnica ou de segurança na unidade consumidora, precedida de notificação, como exigido, se a empresa detecta inexecução das correções indicadas no prazo informado pela distribuidora.

Concluiu-se que o consumidor estaria a usar carga que poderia provocar distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda às instalações elétricas e equipamentos de outros consumidores. A decisão, em segunda instância, revogou, a pedido da concessionária, a tutela provisória que foi antecipada ao requerente para obstar a interrupção do fornecimento de energia elétrica.

Processo nº 4007758-42.2021.8.04.0000

Leia a decisão: