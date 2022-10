Wellington Araújo participa de sua última sessão colegiada no TJAM antes da aposentadoria

Na sessão do Pleno do Tribunal de Justiça do Amazonas desta terça-feira (11/10), o desembargador Wellington José de Araújo anunciou que esta era sua última participação no colegiado e que irá aposentar-se, depois de 42 anos na magistratura.

O desembargador agradeceu a todos pela acolhida, disse sentir-se feliz pela jornada e que esta é uma emoção diferente daquela quando assumiu como juiz, em 1980, e como desembargador, em 2010. E afirmou que deverá retornar ao tribunal para rever os colegas e servidores da instituição.

“Foi uma jornada longa, mas produtiva; sinto que meu dever foi cumprido, na profissão que escolhi, me sinto realizado; saio de cabeça erguida por ter contribuído para o Judiciário do Amazonas, tanto aqui no Tribunal de Justiça, como no Tribunal Regional Eleitoral, em que fui presidente”, declarou.

No exercício da Presidência do TJAM, a desembargadora Graça Figueiredo parabenizou o colega pelo encerramento de sua jornada na magistratura e desejou-lhe felicidades na nova fase de sua vida, com sua família.

O desembargador Wellington José de Araújo tem formação em Letras e Direito pela Universidade Federal do Amazonas e ingressou na magistratura no ano de 1980, atuando como juiz substituto na Comarca de Manaus e, posteriormente, nas Comarcas de Urucará e Parintins.

Foi promovido para a capital em 1993, onde foi titular da 3ª e da 6ª Vara Criminal, do 1.º Tribunal do Júri, da 2.ª Vara da Fazenda Pública do Estado e, ainda, da 8.ª e da 18.ª Vara Cível. No ano de 2010 foi promovido a desembargador e passou a integrar os colegiados de Segundo Grau, como o Pleno, Câmaras Reunidas e a Segunda Câmara Cível.

Em julho de 2018 tomou posse como vice-presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas para o biênio 2018-2020. Em maio de 2022 voltou a assumir o cargo, em substituição à desembargadora Carla Reis, que deixou a função para assumir cargo na gestão do Tribunal Regional Eleitoral. Como vice-presidente do TJAM, presidiu as Câmaras Reunidas.

Também atuou como diretor do Fórum Ministro Henoch Reis e como membro da Comissão de Apoio aos Polos do Interior do Amazonas, entre outras funções desempenhadas na instituição.

Wellington Araújo presidiu o Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM) no período de abril de 2021 a maio de 2022.

