Ulbra é denunciada por cobrar taxa de R$ 200 por colação de grau em Manaus

Manaus/AM – Alunos do Centro Universitário Luterano do Brasil (Ceulm/Ulbra), procuraram o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM), para denunciar a instituição por cobrar uma taxa de R$ 200 para a realização de colação de grau individual.

A Ulbra foi notificada pelo Procon na segunda-feira e tem 10 dias para prestar esclarecimentos sobre a denúncia. Segundo o órgão, os alunos relataram que são obrigados a participar da colação organizada por uma empresa de eventos indicada pela instituição. Aqueles que não quiserem precisam pagar a taxa.

No documento, o órgão de defesa do consumidor pede que a Ulbra informe de que se trata essa taxa e se há data fixada para a colação de grau das turmas finalistas de cada curso. Caso exista, a instituição deve apresentar o cronograma das colações já agendadas. O órgão também perguntou quais os requisitos para que o aluno esteja apto para colar grau.