Tribunal de Contas da União dá 24 horas para Caixa suspender consignado de Auxílio Brasil

O Ministro Aroldo Cedraz, do Tribunal de Contas da União, determinou à cúpula da Caixa Econômica Federal que interrompa a liberação de dinheiro referente a empréstimos consignados por meio do Auxílio Brasil, de Jair Bolsonaro, como medida de zelo com o interesse público.

O Ministro alertou abertamente a cúpula do banco para que interrompa a liberação do dinheiro até que o TCU examine a documentação a ser encaminhada pela Caixa e a entenda apta a demonstrar não estarem presentes as graves irregularidades sugeridas pelo corpo técnico do TCU e pelo Ministério Publico de Contas.