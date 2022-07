Todo divórcio tem consequências: a separação entre o PDT e o PT no Ceará solta cobras e largatos

O PDT e o PT mantiveram união política por dezesseis anos no Estado do Ceará, mas os laços desse casamento findaram, e com o fim dessa união, Ciro Gomes, também candidato à Presidência da República, sacramentou que Roberto Cláudio, ex-Prefeito de Fortaleza, deva receber seu apoio à candidatura do Governo do Estado nas eleições de outubro em afronta a atual Governadora do PT Izolda Cela. Izolda era vice governadora do Ceará entre 2015 e março de 2022. Em abril deste ano, tornou-se a 213ª governante do Ceará, sendo a primeira governadora efetiva do Estado, cargo que ocupa atualmente.

Izolda substituiu a Camilo Santana, do PT, que renunciou em 02 de abril de 2022, devido à data limite para sua desincompatibilização, tendo em vista a candidatura ao Senado Federal, e assim, passou o cargo para a vice-governadora, que é do PDT, porém, teria o apoio dos petistas para concorrer a reeleição pelo cargo.

O nome de Roberto Cláudio já foi anunciado com o apoio de Ciro Gomes. Izolda se desfiliou do PDT e Ciro acusa o partido de Lula de “sabotagem”, marcando a ruptura entre o PDT e o PT cearense. Um divórcio, sem dúvida, após dezesseis anos de casamento no Estado que tem um expressivo número de eleitores.