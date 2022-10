Thiago Brennand é denunciado pelo MP pela 4ª vez

O Ministério Publico de São Paulo denunciou o empresário Thiago Brennand por ameaça a um caseiro no condomínio onde empresário mora, na cidade de Porto Feliz, no interior do estado.

Na denúncia, testemunhas relatam agressões físicas e verbais contra o caseiro, um homem idoso.

Com isso, chega a quatro as denúncias contra o empresário na justiça. Brennand que está foragido. Teve a prisão preventiva decretada, chegou a ser preso nos Emirados Árabes, onde foi localizado, mas pagou fiança e deixou a prisão.

Em setembro, o empresário foi denunciado por lesão corporal e corrupção de menores ao agredir uma mulher dentro de uma academia em São Paulo.

Em outubro foi denunciado por estupro, cárcere privado, lesão corporal grave, divulgação de cena de estupro, ameaça e constrangimento ilegal.

Uma terceira denúncia, que ainda não foi acatada pela justiça, o empresário é acusado de perseguir e agredir um motoqueiro no condomínio em Porto Feliz (SP).

Os promotores que assinam a ação afirma que Thiago Brennand usa do seu poder econômico para cometer crimes reiteradamente.

Fonte: Agência Brasil