TCU é consultado por equipe de transição para dizer sobre abertura de crédito extraordinário

Geraldo Alckmin e os demais integrantes da equipe de transição resolveram formalizar uma consulta ao Tribunal de Contas da União -TCU- sobre a possibilidade do Órgão emitir um parecer avalizando a abertura de crédito extraordinário para financiar a manutenção do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, como pretendem denominar o programa social, que manterá o pagamento de R$ 600 a partir de janeiro de 2023.

Paralelamente, há uma PEC- Proposta de Emenda à Constituição, que cuida do tema no Congresso Nacional. A ideia seria a de cumprir a promessa de campanha política, sem necessidade de que essa PEC prosseguisse, com o aval do TCU para realizar mudanças no orçamento de 2023, que não previu o benefício social.

A equipe de transição se empenha em fazer cumprir as promessas de campanha de Luiz Inácio, pois, o pagamento desses benefícios sociais, a serem efetuados no primeiro mês da gestão do presidente, devem ter essa folha de pagamento rodada ainda no mês de dezembro do ano em curso. Lula prometeu manter o Auxílio Brasil de R$ 600, pagar mais R$ 150 por criança vacinada. Ainda prometeu a isenção de imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Uma turbulência nos cofres públicos.