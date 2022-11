Simonetti prestigia homenagem ao desembargador Benedicto Cruz Lyra em Manaus

O presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, participou, na manhã de sexta-feira (4/11), da cerimônia de homenagem ao desembargador Benedicto Cruz Lyra, falecido em 2019. Na cerimônia foi reinaugurada a galeria de ex-presidentes do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11), em Manaus (AM), batizada com o nome de magistrado homenageado. A solenidade reuniu o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter, além de magistrados e outras autoridades.

Em seu discurso, Simonetti destacou o trabalho da atual presidência e das gestões passadas. “A trajetória da desembargadora Ormy da Conceição está sendo exemplar e é evidente que as marcas de sua excelência e compromisso ecoarão nas próximas gerações, assim como foi a condução do desembargador Lairto. Prestigio este momento com muita honra, pois ele registra, publicamente, a memória de homens e mulheres tão importantes para a sociedade e congratulo a história da Justiça do Trabalho, em nome de 1,3 milhão de advogados do Brasil”, disse o presidente nacional da OAB.

Conduzida pela presidente do TRT11, desembargadora Ormy da Conceição Dias Bentes, a cerimônia também contou com a aposição da fotografia do desembargador Lairto José Veloso, presidente da gestão anterior que esteve presente no evento, além da exposição de biografias dos ex-presidentes do tribunal.

Homenageados

O desembargador Benedicto Cruz Lyra atuou na Justiça do Trabalho durante 41 anos, tendo se aposentado em 2008. Foi eleito para o cargo de presidente do Regional por três biênios (1982-1984, 1988-1990 e 1990-1992) e vice-presidente em dois (1992-1994 e 2006-2008).

Já o desembargador Lairto José Veloso tomou posse como juiz do trabalho substituto no TRT11 em 1989, tornando-se juiz titular em 1993, atuando na Vara de Coari (AM). Posteriormente foi titular das varas de Parintins (AM) e da 3ª Vara do Trabalho de Manaus. O magistrado tomou posse como desembargador do TRT11 em 2012, assumindo a vice-presidência no biênio 2014-2016. Em 2018, foi eleito presidente do TRT da 11ª Região, para o biênio 2018-2020, antecedendo a atual presidente. Com informações da OAB Nacional