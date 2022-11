​TCE-AM terá horários especiais de expediente em jogos do Brasil durante a Copa

Em portaria ​que será ​publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) de sexta-feira (4), às 15h, o presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, determinou horários de expediente especiais em dias de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Nos dias em que as partidas da seleção brasileira iniciam às 15h, o horário de expediente dos servidores e colaboradores será das 7h às 13h. Já no dia 28/11, quando a seleção joga pel​a​ manhã, não haverá expediente.

Tais definições não prejudicam o exercício pleno das atividades do TCE-AM. O atendimento de medidas cautelares permanecerá acontecendo, devido ao caráter urgente, ainda que ocorram após os horários definidos.

Com as mudanças, os prazos processuais que se encerrarem no dia 28/11 terão prorrogação de um dia útil.

Na portaria também ​será definido que a jornada de trabalho dispensada do dia 28 será compensada em data oportuna.

Em caso de classificação da seleção brasileira para as próximas fases do torneio, as mudanças serão de acordo com o horário de cada partida. Com informações do TCE-AM