Silvinei Vasques promete a Moraes que irá interromper operações da Polícia Rodoviária Federal

O Diretor-Geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, compareceu na tarde deste domingo ao TSE, e, na presença do Ministro Alexandre de Moraes, se comprometeu a interromper todas as abordagens em ônibus desencadeadas pela PRF. O diretor já havia recebido, no dia de ontem, diretamente e por ordem do Ministro, que se abstivesse de operacionalizar abordagens em ônibus ou transporte público.

Há informações obtidas pela imprensa que comprovam que a PRF tenha realizado 514 ações de fiscalização contra ônibus até as 12h35. O número de abordagens no segundo das eleições já é de 70% maior do que o que foi registrado na primeira etapa do pleito, no dia 02 de outubro.

Há tramitando na Corte Eleitoral um pedido do PT para que, no caso de descumprimento da decisão do presidente do TSE, sejam presos os diretores da Polícia Rodoviária Federal, sob a alegação de que o órgão estaria sendo utilizado para gerir os interesses políticos do atual presidente. As áreas de possíveis alvos da instituição, em sua maioria, teriam eleitores do candidato Lula.