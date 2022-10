Moraes após ouvir Silvinei Vasques faz pronunciamento sobre operações da PRF

O Presidente do TSE, Ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as operações da Polícia Rodoviária Federal não impediram nenhum eleitor de votar hoje (30). Em coletiva de imprensa concedida na sede do TSE, o ministrou explicou que, ouvido o diretor-geral da PRF, que compareceu a sua pessoa, nesta tarde, os veículos abordados estavam ‘sem condições de transitar’, em harmonia com o previsto no código brasileiro de trânsito’.

“Isso em alguns casos retardou a chegada dos eleitores, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem ás suas seções eleitorais. As vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem”, informou.

Moraes descartou estender o horário da votação em razão das operações. Ele justificou dizendo “que não houve prejuízo no exercício do direito ao voto”. As inspeções da PRF, como informado a Moraes, pelo Diretor Geral, duravam de 15 a 20 minutos, no máximo. Ademais, as operações já foram suspensas por ordem do próprio Ministro Moraes.