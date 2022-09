Show de João Gomes em Festa do Cupuaçu de Presidente Figueiredo pode ser cancelado

Manaus/AM – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE) acolheu Representação que pede a suspensão do show de João Gomes e de mais duas atrações nacionais da Festa do Cupuaçu, em Presidente Figueiredo, contratadas pelo valor total de R$ 750 mil. O pedido realizado pelo advogado Yuri Croiff Santos Thury foi publicado no Diário Oficial do TCE desta quarta-feira (21).

A Representação pede a concessão de Medida Cautelar para suspensão imediata das contratações do cantor João Gomes, pelo valor de R$ 600 mil, do cantor JM Puxado, no valor de R$ 100 mil e de Caio Brito, por R$ 50 mil. Outra atração nacional contratada para a Festa do Cupuaçu, o cantor Vitor Fermandes, pelo valor de R$ 250 mil, não é citada no documento.

A principal justificativa do advogado para tentar suspender os shows é que o valor gasto em uma única festa é incoerente, pois Presidente Figueiredo não possui aterro sanitário, tendo o lixo despejado a céu aberto.

O presidente do TCE, conselheiro Érico Desterro, determinou ao relator da Representação, conselheiro Ari Moutinho Filho, analisar o pedido de Medida Cautelar para suspensão imediata das contratações.

