Rosa Weber será uma notável presidente em momento delicado, diz Celso de Melo

Celso de Melo, Ministro aposentado do STF, ao se referir a Rosa Weber no comando do Supremo Tribunal Federal, disse que a ministra vai dirigir a Corte com espírito altamente democrático e impregnado do sentido de necessária colegialidade.

“Neste momento sensível e delicado de nossa vida institucional, em que o Brasil, resistindo a tentações autoritárias que ameaçam a sacralidade da Constituição e repelindo manifestações que degradam o sentido democrático das instituições, revestir-se-á de indiscutível relevo a presença da Ministra Rosa Weber na chefia do Poder Judiciário nacional”, destacou Celso de Melo.

Rosa tomou posse na tarde ontem como presidente do STF, substituindo o Ministro Luiz Fux e deve ficar no cargo até outubro do ano que vem. Normalmente, a vida útil de um Ministro na presidência do STF é de dois anos. Weber, no entanto, terá menor temporada, pois a idade de 75 anos a fará se aposentar compulsoriamente no ano que vem.