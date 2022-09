Servidores Públicos perdem mais renda do que empregados do setor privado

Dados da Pnad Contínua- Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua- produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostram que a renda média do trabalho caiu mais para os empregados do setor público do que para os funcionários da iniciativa privada durante a pandemia no Brasil.

Segundo a referida pesquisa, no trimestre de maio a julho de 2019, antes da crise sanitária, a renda média do trabalho era estimada em R$ 4.468 para os empregados do setor público. Três anos depois, em igual trimestre de 2022, o rendimento baixou para R$ $.086, o equivalente a uma queda de 8.5% na pandemia.

Em igual período de comparação, a renda média dos empregados do setor privado, exceto os trabalhadores domésticos, recuou de R$ 2.421 para R$ 2.350. A baixa foi de 2,9%.

Embora a inflação seja a responsável pela renda encolher, o que justifica essa queda, no caso dos servidores públicos, além da alta dos preços então potencializada na pesquisa, é a ausência de reajustes no setor público ou quando não, a presença de aumentos tímidos para uma parcela desses servidores, avaliou a pesquisa.