Promotor de Justiça do Amazonas é requisitado para atuar no CNMP

Atendendo à requisição do Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, o membro do Ministério Público do Amazonas (MPAM), Promotor de Justiça André Epifânio Martins, passa a atuar no órgão de orientação e controle do Ministério Público brasileiro, a partir do próximo dia 07/11. O Promotor de Justiça André Epifânio vai atuar como Membro Auxiliar da Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (CSP/CNMP).

O promotor disse que assumirá a atribuição como um desafio da sua carreira e levará com muita responsabilidade o compromisso de representar adequadamente o Ministério Público do Amazonas no CNMP, contribuindo para a melhoria do Sistema Prisional, Controle Externo e Segurança Pública.

A Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública é responsável pelo desenvolvimento de estudos de temas e a realização de atividades voltadas para essa área de atuação. Além de velar pelo cumprimento das Resoluções CNMP n. 20/2007 e n. 56/2010, cabe à CSM/CNMP acompanhar eventuais crises no Sistema Prisional e de Segurança Pública e analisar situações/questionamentos suscitados pelas unidades ministeriais, com vistas à elaboração de parecer e/ou recomendação, que são submetidos à apreciação do Conselho. Com informações do MPAM