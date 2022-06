Procurador agrediu chefe com vontade de matar, diz MP-SP

Os promotores Daniel Godinho e Ronaldo Muniz falaram nesta quinta-feira (30), sobre o caso da procuradora Gabriela Samadello, agredida pelo colega de trabalho, Demetrius de Macedo.

De acordo com o G1 SP, os promotores do Ministério Público afirmam que o agressor desferiu socos na mulher com intenção de matá-la. Segundo eles, as testemunhas tiveram grande dificuldade para conter o agressor.

“O vídeo não retrata o episódio integral. O vídeo é um registro do ataque violento a partir de um momento em que ele já estava em curso. Já havia violência antes do vídeo começar. A intensidade dos golpes, a recorrência dos golpes, o local do golpes, a região vital do corpo, demonstram, ao nosso ver, a vontade de matar”, afirmou o promotor Daniel Godinho.

“O vídeo é uma fração das agressões sofridas pela vítima. O relato dos colegas que viram é de que se inicia com uma gravidade ainda maior, sempre buscando a cabeça, uma região vital, como é claro, e ele não consegue”, diz o promotor Ronaldo Muniz.