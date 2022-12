Previsível que ‘daria merda’, diz filho de empresário preso por tentar armar bomba em Brasília

Enquanto George Washington de Oliveira Souza, de 54 anos, segue preso em Brasília, após ter confessado ser o autor da montagem de um artefato explosivo e de que a ideia foi armar os manifestantes bolsonaristas frente a quartel do Exército, no Distrito Federal, o filho do empresário paraense desabafou: ‘Quando o meu pai avisou que iria participar dessas manifestações, imaginamos que daria errado. Eu sabia que ia dar merda’.

Dizendo ser contra a atitude do pai, o filho do bolsonarista George Washington de Oliveira Souza também informou que era contra a mudança para a capital federal, especialmente para participar de atos antidemocráticos.

George Souza é empresário do ramo de gás no Pará e com ele foram encontrados, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, várias espingardas, um fuzil, dois revólveres, três pistolas, cinco emulsões explosivas, munições e uniformes camuflados, todos guardados no imóvel vistoriado pela Polícia. George transportou essas armas de Belém a Brasília, e há registro desses equipamentos em seu nome, mas o documento não lhe deu o direito de transitar com essas armas.