Presidente e vice do TCE-AM são homenageados em evento do Conselho Federal de Contabilidade

​O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, e a vice-presidente, conselheira Yara Lins dos Santos, foram homenageados pelo Conselho Federal de Contabilidade, na tarde desta terça-feira (27), durante o evento Conexão – Edição Norte, realizado no auditório Franco de Sá, na sede da Corte de Contas.

Os conselheiros foram homenageados com placas alusivas à contribuição e o fortalecimento da profissão contábil no Estado do Amazonas. A presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, contadora Joseny Gusmão, entregou as placas de homenagem.

O Conexão Contábil vai até esta quarta-feira em Manaus (28) e reúne contadores de várias partes do Brasil.

“Fico muito feliz e agradecido pelo reconhecimento. Na realidade, os Tribunais de Contas têm entre seus profissionais uma área de atuação muito forte da contabilidade, portanto, é um prazer receber este encontro no TCE-AM, ainda mais recebendo esta homenagem”, destacou o presidente da Corte de Contas, conselheiro Érico Desterro.

“Agradeço, muito emocionada, por também ser formada em contabilidade, faculdade que fiz antes do Direito. É mais um motivo que me faz ficar alegre em receber essa homenagem do conselho de contabilidade do nosso estado”, afirmou a vice-presidente do TCE-AM, conselheira Yara Lins dos Santos.

“É o primeiro evento nacional da classe contábil, e está sendo realizado no TCE-AM justamente fruto de uma cooperação técnica com a Corte de Contas. A conselheira Yara foi ativa neste acordo, e o presidente deu todo o apoio para realização do evento”, explicou a presidente do CRC-AM, Joseny Gusmão.

Organizado pelo Conselho Federal de Contabilidade e pelo Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas (CRCAM), o Conexão Contábil Norte é um evento que busca promover o conhecimento entre profissionais da área, abordando temáticas relevantes por meio de palestrantes renomados da área contábil.

Na edição deste ano, estão sendo discutidas temáticas relacionadas à agenda da sustentabilidade em organizações públicas e privadas, a gestão empresarial e o desenvolvimento sustentável na Amazônia.