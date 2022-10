Polícias são órgãos de Estado e não de Governo reclamam agentes da PRF

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) denunciaram à imprensa uso político da corporação pelo diretor geral, Silvanei Vasques, para favorecer eleitoralmente o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL.

As informações foram apuradas ante os fatos de que, mesmo após o Tribunal Superior Eleitoral haver proibido, por meio de decisão do Ministro Alexandre de Moraes, operações pela PRF neste domingo, ainda assim as mesmas acontecera, com a desculpa, pela Diretor Geral, de que se cuidaram de diligências ordinárias e que não tumultuaram o processo eleitoral.

“A Policia Rodoviária Federal é uma polícia de Estado, não de governo. O que está acontecendo hoje é coisa de polícia de governo”, disse um policial rodoviário na tarde deste domingo.