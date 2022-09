Polícia Federal evita fraude milionária ao INSS em Brasília

Reativação de benefícios e alteração de dados de contas bancárias para possibilitar o pagamento fraudulento de benefícios tendo como vítima o INSS foram identificados pela Polícia Federal, em Brasília, em operação que evidenciou esquema criminoso que se utilizava de senhas de servidores da Instituição Previdenciária, evitando um golpe de R$ 500 milhões de Reais.

Há suspeitas de que as supostas fraudes tenham sido levadas à cabo com senhas hackeadas dos servidores. Os federais acessaram o sistema do órgão previdenciário e detectaram que benefícios cancelados haviam sido reativados, além da manobra de alteração de dados de contas bancárias para que os depósitos fossem efetuados, uma vez que os titulares das contas não correspondiam aos destinatários dos benefícios.

A operação contou com a cooperação do próprio Instituto Nacional do Seguro Social e da Febraban – Federação Brasileira de Bancos, que se utilizaram dos setores de inteligência que já haviam detectado indícios de irregularidades nas transferências, e que foram comunicadas à Polícia Federal. O alvo, de então, é chegar detalhadamente á origem dessa operação criminosa, identificar autores e encaminhar os autos ao Ministério Público Federal, após a tomada de providências que a investigação requer dentro do prazo legal.