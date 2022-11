Polícia Federal dará proteção à equipe de Transição do novo governo em Brasília

A Polícia Federal vai reforçar a segurança do Centro Cultural Banco do Brasil – CCBB, de Brasília, sede da equipe de transição do novo governo eleito sob o comando de Geraldo Alckmin. Os trabalhos prosseguirão a partir de amanhã, dia 07, segunda feira até o fim do ano, com a consequente posse de Lula a partir de 1º da janeiro de 2023.

Houve uma supervisão geral, que, inclusive, foi comandada por Ênio Mathias Ferreira e o delegado federal Andrei Passos, chefe de segurança de Lula, que está cotado para assumir a direção-geral da Policia Federal. Passos foi escolhido pela equipe de Lula em conjunto com a cúpula da corporação para chefiar a segurança do petista durante a campanha.

Uma das preocupações é com a possiblidade de manifestações e protestos nas redondezas. Brasília é um reduto bolsonarista. Na capital, Bolsonaro derrotou Lula com 58,81 % dos votos válidos no dia das eleições. Há um respaldo fático para a tomada de providências de segurança, com base nos últimos levantes de Bolsonaristas pelo país.