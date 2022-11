Direito de aposentado não enfrentado por AmazonPrev em 1º grau impede conhecimento de apelação

Izoneide Avelino Ramos obteve em Mandado de Segurança concedido ante a 3ª. Vara da Fazenda Pública o direito de haver pela AmazonPrev o reajuste de parcela de proventos denominada Vantagem Individual, com correção automática na razão dos índices da legislação específica, correspondente a vantagem adicional de gratificação de quintos, descritos na Lei 3.510/2010. Ocorre que a AmazonPrev, ainda em primeira instância, por ocasião da contestação, teria se limitado a pedir a extinção da ação sem julgamento do mérito, não se opondo ao mérito da pretensão. Posteriormente, apelou da segurança concedida, mas o Desembargador Jomar Ricardo Saunders Fernandes dispôs que o conhecimento da apelação ficou prejudicado porque não se admite no processo civil comportamento contraditório. A decisão está nos autos do processo 0656072-06.2019.8.04.0001.

Para o Relator o direito processual civil proíbe em nome da segurança jurídica que haja comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa na outra parte, não se podendo ferir a boa fé objetiva que deve reger as relações jurídicas entre os envolvidos na relação processual.

A ementa do julgado detalha que na análise da apelação cível promovida pela AmazonPrev, em sede de Mandado de Segurança em que se discute a atualização de valores de vantagem nominalmente identificada, com segurança concedida em primeiro grau, matérias não suscitas no juízo de origem implicam em preclusão.

A conclusão denota que não possa haver inovação na matéria recursal, pois, durante o regular trâmite da ação mandamental em Primeira Instância, a AmazonPrev optou por não impugnar o mérito da pretensão do impetrante, não se podendo admitir comportamento contraditório em grau de apelação.

