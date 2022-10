Pitbull vítima de crueldade por seu dono é resgatada no Rio de Janeiro

Uma denúncia de maus tratos feitos com uma cadela da raça pitbull e que estava grávida resultou em providências que culminaram no resgate do animal, no dia de ontem no Rio de Janeiro, em Copacabana, Zona Sul. O fato é tido como crime, e as autoridades envolvidas verificaram que o animal estava sofrendo maus tratos pelo dono.

O crime de maus tratos de animais está descrito no Artigo 32 da Lei 9.605, e consiste em praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, também pode cometer o delito.

No caso concreto, o proprietário do animal era um morador de rua e a cadela foi colocada para cruzar propositadamente com o objetivo de venda dos filhotes para compra de drogas, como restou evidenciado. Os agentes da prefeitura fizeram uma busca pelo local durante dois dias e sé encontraram o animal e seu dono na tarde de ontem, quando iniciaram um trabalho de observar para apurar as denúncias.

Após a confirmação de que o animal sofria maus tratos, o dono da cadela foi encaminhado para prestar esclarecimentos em uma delegacia. O animal foi recolhido por profissionais da Secretaria Municipal para receber atendimento e ser disponibilizado para adoção.