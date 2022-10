Candidato que requer liminar para nomeação a cargo público deve dar prova firme desse direito

O Desembargador Abraham Peixoto Campos Filho, do Tribunal de Justiça, fixou que o mandado de segurança , para sua impetração, impõe ao interessado o dever de demonstrar o direito líquido e certo, sob pena de ser julgado improcedente. No caso concreto, o impetrante, Hilton Júnior, alegou que teve sua nomeação preterida para cargo na Sepror, em colocação vantajosa, dentro do número de vagas ofertadas. Atribuiu o motivo da não nomeação ante injustificada renovação de servidores temporários para o mesmo cargo que prestou concurso. O julgado concluiu que o impetrante não demonstrou que as funções temporárias impugnadas correspondessem as do cargo obtido por meio do concurso a que se submeteu.

Para o relator, o manuseio do mandado de segurança exige a prova do direito líquido e certo, que corresponda àquele direito que se apresenta manifesto no momento da impetração do remédio heroico contra ato abusivo e ilegal da autoridade coatora, no caso o Governo do Estado do Amazonas.

O impetrante, autor na ação e concursado, pleiteando a nomeação, narrou que houve existência de cenário fático de contratações temporárias realizadas por meio de processo seletivo simplificado na Sepror, e para o mesmo cargo correspondente ao concurso público a que havia se submetido, mas não comprovou a pertinência alegada entre o provimento excepcional desses cargos com o seu, então alegado como preterido no processo de nomeação.

O julgado concluiu que a mera contratação temporária, sem a devida comprovação de que tais funções substituem ao cargo do candidato aprovado em concurso público, não enseja, por si, a preterição, mormente no caso concreto, que se ressentiu a ausência de provas capazes de firmar o direito líquido e certo indicado como protetor do invocado direito individual, firmado não evidenciado.

Processo n° 4001095-43.2022.8.04.0000

