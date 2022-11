PGR examinará se bloqueios de bolsonaristas comportam investigações criminais

A Procuradoria Geral da República ingressou no combate ao crime contra o Estado Democrático de Direito, e informou que está analisando as ocorrências associadas aos bloqueios nas estradas por manifestantes bolsonaristas inconformados com o resultado da eleição para decidir se vai abrir investigações criminais.

Atos antidemocráticos organizados próximos a quartéis do Exército, que ainda possam persistir, também se encontra na mira da Procuradoria Geral de Augusto Aras, com vista a preservação da ordem jurídica e do regime democrático e da segurança pública.

Uma reunião entre todas as unidades da PGR ocorreu na tarde de hoje, em encontro com os procuradores chefes dos Estados para debater sobre a matéria. Enquanto isso, Anderson Torres, Ministro da Justiça, teria passado a informação de que não haveria mais interdição em rodovias federais.