Perde o objeto a ação se ente público apresenta a certidão de tempo de contribuição do servidor

Sendo excessiva a demora da Administração Pública na análise de um pedido sem qualquer justificativa para retardar a conclusão do procedimento, há sinais de ofensas ao princípio da duração razoável do processo. Ademais, há prazos pré fixados para a entrega desse tipo de serviço. Assim, pode nascer o interesse do servidor em acessar documentos para sua aposentadoria por meio de um mandado de segurança . Mas, no curso da ação, com a juntada da certidão de tempo de contribuição pelo ente público, sendo esse o propósito do servidor, tem-se que alcançou a pretensão, com a perda do objeto do writ. Foi Relatora a Desembargadora Mirza Telma de Oliveira Cunha, do TJAM.

Para fins de aposentadoria, foi exigido do servidor vários documentos pelo AmazonPrev, dentre os quais os atos de nomeação e de exoneração relativos aos cargos públicos para fins de análise de tempo de contribuição, ficha funcional, ficha financeira e certidão de tempo de serviço, inclusive relativos a cargos exercitados no próprio âmbito do Estado do Amazonas. O Servidor foi à SEAD/AM e requereu esses documentos. Mas houve demora injustificada, não se entregando as certidões, apesar de várias tratativas na sede da repartição, narrou o autor em Mandado de Segurança , razão de propor a ação.

O autor alegou a existência de direito líquido e certo à obtenção do material requerido, sem os quais não poderia sequenciar o processo de aposentadoria solicitada na sede do AmazonPrev que lhe infligiu diligências. Com meses de espera, não obtendo resposta do pedido, ingressou na justiça com um mandado de segurança . Com a notificação da Justiça a autoridade coatora esta compareceu aos autos e fez a juntada de uma Declaração de Tempo de Contribuição para fins de Obtenção de Benefício de interesse do autor.

Na decisão do Colegiado considerou-se que o documento pretendido pelo impetrante foi juntado pelo Estado do Amazonas no curso da ação mandamental. Assim, entendeu-se que a pretensão do autor foi atingida, ocasião na qual se declarou a perda superveniente do objeto do mandado de segurança por ausência de interesse processual.

Processo: 0905303-13.2022.8.04.0001

Leia a ementa: