Ouvidor-geral do TCE-AM participa de inauguração de instalações das promotorias em Itacoatiara

​O ouvidor-geral do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Josué Cláudio, representou a Corte de Contas na inauguração das novas instalações das três promotorias de Justiça em Itacoatiara. O evento, organizado pelo Ministério Público Estadual (MPE-AM), ocorreu na manhã desta quinta-feira (11).​​

A sede local do MPE foi revitalizada no objetivo de garantir melhores condições de atendimento à população. A inauguração faz parte de um projeto de modernização estrutural da gestão ministerial.

O nome da sede escolhido pelo MPE foi Raimunda Holanda de Souza, mãe do conselheiro Josué Cláudio.

“Com grande alegria represento o Tribunal nesta homenagem, que leva o nome de minha mãe. Uma mulher honrada e de muita garra. É emocionante ver esse reconhecimento do Ministério Público”, destacou o ouvidor-geral do TCE-AM, Josué Cláudio.

De acordo com o procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues, a inauguração da nova sede em Itacoatiara é um investimento à população do município.

“Sou filho de Itacoatiara, a Velha Serpa, como costumo dizer sempre, e, como caboclo do interior, sinto imenso orgulho e alegria por inaugurar a sede do Ministério Público na minha terra. O Amazonas, principalmente seu interior, possui enormes desafios e dificuldades de uma gente que luta honestamente para ter uma vida digna. Inaugurar uma sede do MPAM, investir em um município, não é apenas uma conquista para o órgão ou o Promotor de Justiça, é colocar-se a serviço do povo amazonense”, disse o procurador-geral de Justiça, Alberto Rodrigues.

“A nova estrutura vai garantir atendimento mais qualificado e acolhedor à população local, com instalações adequadas à execução do serviço pelos servidores. A realização dessa obra fortalece o Ministério Público do Amazonas e demonstra que, a instituição vem cumprindo seu papel constitucional de defesa dos direitos da população”, destacou o titular da 1ª Promotoria de Justiça do município, Rômulo de Souza Barbosa.

“As novas instalações vão beneficiar diretamente a população que busca o acesso à Justiça. Itacoatiara é uma comarca com mais de cem mil habitantes, situada na região metropolitana de Manaus, sendo a terceira mais populosa do Amazonas. A nova sede deve incrementar o acesso dessas pessoas ao Ministério Público, contribuindo para uma melhoria considerável no atendimento ao cidadão”, afirmou a titular da 2ª Promotora de Justiça de Itacoatiara, Priscilla Carvalho Pini.

“O Ministério Público se faz presente há muitos anos no município, mas precisávamos, ainda, de um local adequado, onde pudéssemos atuar de forma mais direta, mais célere e mais destacada em prol da sociedade itacoatiarense. O MP está sempre de portas abertas e disposto a prestar o melhor serviço possível em defesa dos seus cidadãos”, disse o titular da 3° PJ de Itacoatiara, Timóteo Ágabo Pacheco de Almeida.

Fonte: Asscom MPE-AM