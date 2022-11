Nelson Piquet na mira de Inquérito Policial para investigar incitação a crime contra Lula

O Procurador da República, Paulo Roberto Galvão de Carvalho, do Ministério Público Federal, em Brasília, requisitou, no dia de ontem, à Polícia Federal, a abertura de inquérito contra Nelson Piquet que teria sugerido a morte do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Piquet defendeu Lula no cemitério durante manifestações antidemocráticas de bolsonaristas e foi interpretado como incitação ao crime, por ter contestado o resultado das eleições deste ano.

Palavras de baixo calão rechearam as ofensas de Piquet contra Lula que sugeriu que Lula estivesse no cemitério. O fato foi documentado em vídeo que circulou nas redes sociais. Para o Procurador da República que subscreveu o documento, as falas de Piquet tiveram a intenção de ‘incitar a prática de atos concretos de violência contra o governante eleito’.

No documento, o Procurador registra que ‘as declarações proferidas por Nelson |Piquet, em análise preliminar, aparentam não se limitar a meras expressões de opinião a respeito do governo eleito- situação em que seriam constitucionalmente asseguradas- podendo constituir de forma concreta formas de incitação dirigida à população em geral, voltadas tanto à prática de violência contra o candidato eleito, assim como à animosidade entre as Forças Armadas e os poderes constituídos”.