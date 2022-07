Nelson Piquet é procurado pela Justiça que determinou o cite-se de Lewis Hamilton

Uma fala ocorrida em novembro de 2021 do ex-piloto de Fórmula 1, Nelson Piquet, sobre o corredor Lewis Hamilton, no qual declarou: O “neguinho” meteu o carro e deixou. O Senna não fez isso. O Senna não fez isso. Ele foi, assim, “aqui eu arranco ele de qualquer maneira”. O “neguinho” deixou o carro. É porque você não conhece a curva; é uma curva muita de alta, não tem jeito de passar dois carros e não tem jeito de passar do lado. Ele fez de sacanagem.

Piquet é conhecido por declarações misóginas e preconceituosas. Lewis sentiu-se ofendido e encontrou apoio. Propôs ação. O juiz Felipe Costa da Fonseca Gomes, da 20ª Vara Cível de Brasília, entendeu que não se deve tentar uma conciliação com o ex-piloto, e determinou a imediata citação de Piquet para o processo.

Ainda não se sabe o paradeiro de Piquet, não havendo como citá-lo pessoalmente para o processo. Sabe-se que se se pede contra o mesmo uma indenização por danos morais e materiais no valor de 10 milhões de reais. Hamilton é abertamente ativista do movimento negro e conhecido por atos militantes em suas corridas.