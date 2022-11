MPT/AM prestigia cerimônia de recondução do Procurador-Geral do Ministério Público do Amazonas

O Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, e os Subprocuradores-Gerais para Assuntos Jurídicos e Institucionais, Nicolau Libório dos Santos Filho, e para Assuntos Administrativos, George Pestana Vieira, foram empossados nos respectivos cargos para o biênio 2023-2024, na última terça-feira (1º/11), em cerimônia festiva no Teatro Amazonas.

Em seu discurso, o Procuradora-geral destacou o compromisso da instituição. “É o cidadão que temos a intenção de atingir com o nosso trabalho, levar a Justiça aos amazonenses. Para isso, é preciso retomar os investimentos no pós-pandemia, com foco no interior do Estado, investir em tecnologia da informação, estruturação e, principalmente, em capital humano. A pandemia nos forçou a reconhecer o valor do ser humano e a fazer um pouco mais pelo outro”, disse o Procurador-Geral de Justiça, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, na cerimônia. Com informações do MPT-AM