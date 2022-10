Morte por adolescente em Sobral no Ceará leva prisão a CAC- Colecionador de arma

No Ceará a polícia civil do Estado prendeu o proprietário da arma de fogo utilizada no ataque que matou um aluno e deixou outros dois feridos em uma escola na cidade de Sobral. Identificado como Antônio Felipe de Souza, de 33 anos, o homem é Colecionador, Atirador desportivo e Caçador (CAC) e está sendo investigado pela prática de comércio ilegal de arma de fogo. A tragédia ocorreu no último dia 06 de outubro. O aluno morreu no dia 15 desse mês e foi um dos três baleados por um colega, também de 15 anos.

A arma de fogo utilizada pelo adolescente, que restou detido, após disparar contra os três colegas foi identificada, anteriormente, no nome de um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador). No início, embora não identificado, as circunstâncias permitiram à polícia a proceder às investigações.

Expediu-se, judicialmente, mandados de prisão temporária e de busca e apreensão, com a realização de diligências para a consecução das atividades cautelares de natureza processual penal, resultando na apreensão de computadores, aparelhos celulares e a prisão do envolvido. O escopo é elucidar a trajetória que a arma de fogo percorreu até chegar às mãos do adolescente.