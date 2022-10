Segundo Turno das Eleições será neste domingo, dia 30 de outubro e 12 Estados decidem a disputa

No próximo domingo, dia 30/10, será realizado o segundo turno das eleições para os cargos de presidente da República e de governador em 12 Estados e no último domingo do mês. O horário para a votação é o mesmo do primeiro turno, das 8h às 17h pelo horário de Brasília. No Amazonas, a disputa é encabeçada por Wilson Lima e Eduardo Braga.

Daqui há 6 dias os eleitores brasileiros irão às urnas para escolher entre dois candidatos à Presidência da República, Jair Bolsonaro, do PL e Luís Inácio Lula da Silva, do PT. Os candidatos concorrem para um mandato de 04 anos, com Bolsonaro disputando a reeleição ao Palácio do Planalto, em Brasília.

A eleição também irá definir os Governadores de 12 Estados, são eles: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. O segundo ocorre em decorrência de imposição constitucional, porque nenhum dos candidatos a cargos majoritários obtiveram mais de 50% dos votos válidos no turno anterior, isso excluído os votos brancos e nulos.