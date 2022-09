Moraes determina que Ministério Público apure ataques de deputado a jornalista

O Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, encaminhou à Procuradoria da República e indicou “gravidade” na conduta do Deputado paulista Douglas Garcia, do Republicanos. O parlamentou, embora tenha virado alvo de investigações aberta pela Promotoria de Justiça paulista, também poderá responder a processo na Justiça Eleitoral pelas agressões realizadas à jornalista Vera Magalhães.

Vera foi hostilizada durante o debate para o governo de São Paulo promovido ontem pela TV Cultura, pelo jornal Folha de São Paulo e pelo portal UOL. Garcia insultou a apresentadora, gravando o vídeo em que a insulta e alegando que a profissional seja uma vergonha para o jornalismo brasileiro.

A atitude do deputado foi altamente criticada por entidades da imprensa, presidenciáveis e candidatos ao governo de São Paulo, que manifestaram apoio à profissional. Moraes denominou que o fato foi de elevada gravidade e deva ser apurado.