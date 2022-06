Ministro Alexandre de Moraes é reconduzido para mais um biênio no TSE

Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira (1º), o Supremo Tribunal Federal (STF) elegeu o ministro Alexandre de Moraes para atuar por mais um biênio como ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No dia 2/6, ele completa o primeiro biênio como membro da Corte eleitoral.

O ministro Alexandre de Moraes assumirá a Presidência do TSE no mês de agosto, substituindo o atual presidente, ministro Edson Fachin. Assim, conduzirá as eleições gerais de 2022, em outubro.

Ao agradecer a confiança dos colegas, o ministro afirmou que continuará a preparar as eleições como sempre fez a Justiça Eleitoral. “Serão eleições tranquilas, limpas e transparentes, e, como diz o presidente do TSE, ministro Edson Fachin: paz e segurança nas urnas e nas eleições”, ressaltou.

O TSE é composto por sete ministros: três são originários do Supremo Tribunal Federal, dois do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dois são representantes da classe dos juristas – advogados com notável saber jurídico e idoneidade.

Fonte: Portal do STF