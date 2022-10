Ministra Rosa Weber diz que eleições são afirmação soberana da vontade do povo

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, votou, por volta das 15h deste domingo (2), numa escola-classe da Asa Sul, em Brasília (DF). Ao sair da seção eleitoral, ela destacou a importância das eleições como afirmação da vontade soberana do povo. “Hoje é um dia muito importante para todos nós, brasileiras e brasileiros, porque é o dia em que estamos celebrando a democracia, essa democracia que nos une, apesar das diferenças, e que assegura que o povo, de forma consciente e independente, decida os destinos do nosso país”, afirmou.

A ministra observou que, até agora, as eleições estão ocorrendo de forma tranquila. “Desejo que esta tarde transcorra com absoluta normalidade, como está acontecendo, e na paz que a sociedade brasileira merece. Desejo também, sinceramente, que, no futuro, nós possamos olhar para este dois de outubro de 2022 e concluirmos que ele representou uma afirmação do nosso Estado Democrático de Direito”, concluiu.

Apuração

Mais tarde, a presidente do STF acompanhará presencialmente a apuração dos resultados das urnas, na sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ela estará ao lado do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, de ministros das duas Cortes e de outras autoridades presentes. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.