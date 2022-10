“Próximo presidente precisa ter discurso agregador”, diz Barroso após votar em Brasília

O ministro Luís Roberto Barroso, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), votou em Brasília (DF) neste domingo (2) e, antes de deixar a seção eleitoral, conversou com a imprensa sobre a importância do voto e da democracia. O ministro comparou o Brasil a um avião, que atravessou momentos de turbulência, mas aterrissou em paz e segurança no dia da eleição. Segundo ele, o clima de tranquilidade prevaleceu sobre todas as expectativas de que hoje seria um dia tenso. “É uma conquista civilizatória as pessoas se respeitarem, mesmo na divergência”.

Barroso afirmou que a democracia é, a despeito de todas as dificuldades que enfrenta, melhor do que a ditadura, caracterizada pela intolerância, pela censura e pela violência. “Já aprendemos as lições da História e já superamos o ciclo do atraso”, afirmou.

Segundo o ministro, qualquer que seja o presidente da República eleito, ele precisará adotar um discurso agregador e procurar construir uma agenda de consensos mínimos, que possa unir as pessoas de diferentes convicções. Para ele, essa agenda deve incluir o combate à pobreza, o desenvolvimento sustentável, o respeito ao meio ambiente, a educação básica como prioridade e o investimento em ciência e tecnologia, habitação popular e saneamento básico. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.