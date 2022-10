Ministro Gilmar Mendes diz que instituições saem fortalecidas das eleições

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou em Diamantino (MT), sua cidade natal. Ao deixar a seção eleitoral, ele afirmou que as instituições democráticas saem fortalecidas dessas eleições. “Não tenho a menor dúvida: o Brasil está dando um exemplo, com o comparecimento de pessoas de maneira regular e sem nenhum conflito. Estou seguro de que as eleições correrão de maneira pacífica e vamos dar um exemplo de democracia”, afirmou.

Gilmar Mendes reconheceu que o processo eleitoral deste ano foi agitado, mas observou que a expectativa de turbulências e violências não se confirmou até agora. “As notícias que nos chegam dão conta de uma eleição em paz. Isso é fundamental, e o importante é que o resultado também transcorra num ambiente de paz e de tranquilidade”. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.