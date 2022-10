“Brasileiros e brasileiras dão exemplo no dia das eleições”, afirma Toffoli

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou num colégio de Brasília (DF) e, ao deixar o local, em conversa com jornalistas, destacou o exemplo dos brasileiros e das brasileiras no dia das eleições, votando com tranquilidade e normalidade para escolher seus candidatos para um Brasil melhor.

Indagado sobre a importância do voto, Toffoli ressaltou que a hora do voto é o momento em que todas as pessoas são iguais. “É talvez o único momento em que todo mundo seja realmente igual, porque o peso da pessoa mais rica do Brasil e da pessoa mais pobre é exatamente o mesmo. Por isso a importância de as pessoas comparecerem e votarem”, afirmou. Com informações da Assessoria de Imprensa do STF.