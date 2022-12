Militar reformado por incapacidade no Amazonas tem direito a atualização de remuneração

A Desembargadora Onilza Abreu Gerth, do Tribunal de Justiça do Amazonas, confirmou decisão que garantiu a um servidor militar reformado por incapacidade, o direito de ter a atualização de sua remuneração calculada com base no valor correspondente ao grau hierárquico superior aquele que se encontrava, quando esteve em atividade. Conferiu-se ao 3º Sargento Gilmar Lima, hoje na inatividade por invalidez permanente, o direito à percepção de remuneração de 2º Tenente, patente imediatamente superior àquela que ocupou quando em atividade. O Estado impugnou a decisão, inclusive por embargos, porém, o recurso teve suas razões consideradas sem procedência.

Segundo a tese levantada pelo ente estatal, o benefício de percepção de remuneração calculada com base no soldo da graduação superior em caso de incapacidade para o serviço militar e qualquer outra atividade, o que não seria, segundo o embargante a hipótese vivenciada pelo militar.

O julgado considerou, diversamente, que que pretensão do recurso seria apenas o de reexame da matéria já submetida a julgamento e deliberada corretamente, sem a existência das lacunas ditas existentes pelo Estado, que restaria meramente inconformado com uma decisão que lhe foi desfavorável.

“A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos aclaratórios”, registrou-se. O Acórdão reafirmou a decisão impugnada que entendeu comprovado que o militar foi reformado por invalidez permanente reconhecida por Junta Médica de Inspeção de Saúde da Polícia Militar do Amazonas, com base no artigo 96, IV, e Art. 97, da Lei Estadual 1.154/75.

Processo nº 0001054-47.2022.8.04.0000

