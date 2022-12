TRE/AM abre vaga para titularidade da 40.ª Zona Eleitoral, em Manaus

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM), desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, publicou edital de abertura de vaga para preenchimento do cargo de juiz titular da 40.ª Zona Eleitoral, que tem jurisdição em Manaus.

A providência considerou a proximidade do término do biênio do juiz Márcio Rothier Pinheiro Torres, perante aquele Juízo, marcado para o dia 30 de março de 2023.

O Edital TRE/AM n.º 006/2022 foi publicado em 18.11.2022, iniciando-se a contagem do prazo de 20 dias para requerimento de inscrições a partir de 21.11.2022, com término no dia 10.12.2022.

Os magistrados interessados em concorrer à função jurisdicional devem apresentar o formulário de inscrição perante o Setor de Protocolo da Corte Eleitoral.

O formulário de inscrição encontra-se disponível no sítio oficial do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (www.tre-am.jus.br), com acesso pelo link: O TRE, Zonas Eleitorais, Edital de inscrição de juízes eleitorais.

Os procedimentos de publicação de Edital e de inscrição dos interessados, estão disciplinados nos artigos 40-I e 40-J do Regimento Interno do TRE/AM.

Com informações do TJAM