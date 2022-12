Tribunal de Justiça do Amazonas publica 21 atos de nomeação de assistentes judiciários

O Tribunal de Justiça do Amazonas publicou 21 novos atos de nomeação de candidatos aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior e médio, regido pelo Edital n.º 01/2019-PTJ.

Desta vez foram nomeados aprovados para o cargo de assistente judiciário, em vagas de ampla concorrência e reservadas para negros e pessoas com deficiência.

Os atos, de número 1015 a 1034 e 1036, são assinados pelo presidente do TJAM, desembargador Flávio Pascarelli, e foram disponibilizados no Caderno Extra do Diário da Justiça Eletrônico de 29/11.

O concurso da instituição foi homologado pelo Tribunal Pleno em 28/07/2020 e no mês seguinte começaram a ser realizadas nomeações, de acordo com a necessidade e a classificação dos candidatos aprovados.

A nomeação dos candidatos para a vaga leva em consideração também a Lei n.º 5.719/2021, que transformou cargos efetivos de analista judiciário em assistente judiciário e deu outras providências, no âmbito do TJAM.

