Justiça do Amazonas anula condenação por falta de advogado regularmente constituído do réu

O Desembargador João de Jesus Abdala Simões, do Tribunal de Justiça do Amazonas, acolheu uma revisão criminal sob o fundamento da falta de advogado regularmente constituído pelo réu, reconhecendo a nulidade absoluta da condenação sofrida por Ildervaldo Ponce de Leão. O réu havia sido condenado a 09 anos de reclusão pelo crime de extorsão. O fato ocorreu em junho de 2006, quando Ponce de Leão e outro acusado foram presos após exigirem R$ 5.000,00 da vítima, dita traficante, para que a mesma não fosse presa. A vítima foi encontrada algemada dentro do veículo do acusado por policiais, sobrevindo sentença, então anulada, por se reconhecer vício insanável de procedimento. No processo originário, foi declarada extinta a punibilidade pela morte de um dos agentes do crime, o réu Júlio Taumaturgo.

Na Revisão o interessado levantou a incidência de diversas nulidades processuais, consideradas passíveis de anulação de todos os atos processuais logo após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. A revisão esteve baseada na nulidade da representação processual do interessado quando da apresentação das razões de apelação e da intimação do resultado do julgamento do recurso.

O causídico que representava o réu havia falecido e não foi regularizada a sua representação, e tampouco a sua intimação pessoal para apresentar as razões de apelação contra a sentença condenatória, findando que o ato foi formalizado por profissional que não tinha poderes para atuar nos autos. O órgão julgador deveria ter determinado a intimação do Réu para regularizar a questão processual e não o fez, concluiu a decisão.

“Segundo o entendimento jurisprudencial, constitui nulidade absoluta, o processamento da ação penal com a defesa a cargo de advogado que não foi constituído pelo acusado ou nomeado pelo Juízo(ausente procuração ou manifestação verbal do acusado em Juízo- art. 266) e sem qualquer cientificação pessoal do acusado (seja citação, seja intimação) acerca de ato processual imprescindível a sua defesa no bojo da ação penal”, editou o julgado, anulando a condenação e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para as demais providências.

A Revisão Criminal foi ajuizada pelos advogados Ana Carolina Amaral de Messias, Gilvan Simões P. da Motta e Adimir Neto Cardoso Marinho.

Processo nº 4006411-71.2021.8.04.0000

