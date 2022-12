Lula anuncia Haddad para a Fazenda, Múcio para a Defesa e outros nomes para Ministérios

O Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, confirmou a nomeação de 05 ministros que irão compor o seu governo a partir de 1º de janeiro. São eles Flávio Dino, do PSB, para o Ministério da Justiça; Rui Costa, do PT, para a Casa Civil; o diplomata Mauro Vieira para o Itamaraty; o ex-ministro José Múcio Monteiro para a Defesa; e o também ex- ministro Fernando Haddad para a Fazenda.

Dos nomes mais esperados se confirmou o de José Múcio para o Ministério da Defesa, que terá a missão de pacificar as relações com as Forças Armadas, após intensa crise incentivada pelo atual governo de Jair Bolsonaro com o PT. O nome de Haddad também esperado, tem o objetivo de permitir as negociações em torno da PEC proposta pela equipe de transição ante o Congresso. Flávio Dino assume a Justiça com a missão de ‘desbolsonarizar’ a polícia federal.

Esses nomes correspondem à largada do primeiro escalão de Lula para os ministérios, o que antecipa, inclusive, o ato de sua diplomação, marcada para o próximo dia 12 no Tribunal Superior Eleitoral. Nessas áreas, chega ao fim as especulações sobre a matéria. Os atuais futuros ministros começam a se movimentar. Se aguarda uma posição de Lula quanto aos Comandantes das Forças Armadas, mas como é esperado, tende o governo petista a respeitar a ordem de antiguidade nos quartéis.