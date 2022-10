Legitimidade para pedir suspensão de liminar impõe interesse público e não o particular

O Desembargador Yedo Simões de Oliveira, do Tribunal de Justiça, fixou que a pessoa natural não tem legitimidade para postular suspensão de segurança concedida judicialmente, isto porque esses pedidos voltam-se para o interesse público, e não há possibilidade jurídica de ser manuseado pelo particular, que também possa pretender a contenção de efeitos de decisões judiciais. A causa se referiu a um pedido de suspensão de decisão formulado por Mirandolina da Silva Godinho, que teve liminar suspensa pelo Presidente do TJAM quanto a direito de retorno, via mandado de segurança , ao cargo de Tabelião titular do 4º Ofício de Registro de Pessoas Naturais de Manaus, enquanto pendente decisão administrativo disciplinar. Por meio de agravo foi pedido a manutenção da liminar, em detrimento da suspensão então combatida, negado por ausência de ilegitimidade. Posteriormente, o Estado embargou, mas os embargos foram julgados improcedentes.

Em voto vista, o Desembargador Yedo Simões de Oliveira deliberou que os pedidos de suspensão em mandado de segurança se constituem em ferramenta excepcional, voltada à proteção do interesse publico, que serve como instrumento de contenção dos efeitos das decisões sobre o tecido social, inclusive nos casos em que o teor da decisão encontre-se juridicamente acertado, mas o seu cumprimento imediato possa acarretar prejuízos irreparáveis, não havendo espaço jurídico para pedidos de suspensão formulados por pessoas naturais.

No caso examinado, o Tribunal de Justiça determinou a perda da delegação da interessada, que ocupava a titularidade do 4º Oficio de Registro Civil de Pessoas Naturais de Manaus, extinguindo-se Mandado de Segurança que foi processado pela interessada.

A interessada havia interposto um agravo interno contra decisão proferida nos autos de pedido de suspensão de liminar concedida em mandado de segurança que havia reconhecido o direito de retorno da impetrante ao cargo. Porém, o agravo foi desprovido ante a ilegitimidade ativa da agravante.

O Estado do Amazonas pretendeu que se deixasse claro que não subsistiria qualquer direito da impetrante ou direito líquido e certo ao retorno guerreado e tampouco à manutenção da titularidade da impetrante em seu ofício. O julgado concluiu por receber os embargos, mas não lhe emprestando efeitos infringentes ou modificativos requestados, porque o acréscimo da fundamentação não modificaria a consequência jurídica do provimento do agravo interno e negou as omissões indicadas pelo Estado do Amazonas.

