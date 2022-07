Manaus/AM – O Governo do Amazonas, representado pela Procuradoria Geral do Estado, entrou com Ação Civil Pública, para suspender a greve da Polícia Civil do Amazonas.

A greve dos servidores da Polícia Civil estava programada para começar na sexta-feira (8).

O documento pede multa diária de R$ 100 mil caso os servidores prossigam com a paralisação.

