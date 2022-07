Amazonas Energia derruba aprovação de lei que proíbe instalação de novos medidores

O Tribunal de Justiça do Amazonas comunicou ao Presidente da Assembleia Legislativa do Estado sobre a determinação judicial de sustar a remessa, para sanção do Governador do Estado, do projeto de lei que proíbe a instalação de novos medidores de energia elétrica. A sanção é o ato que transforma o projeto em lei, e restou liminarmente vedado. A decisão foi concedida monocraticamente pelo Desembargador Airton Luis Correa Gentil, que acolheu o pedido da Amazonas Energia S.A. O projeto, no entanto, também veda a instalação de novos medidores pela empresa Manaus Ambiental.

Na ação, a concessionária de energia indicou vícios formais na elaboração do projeto de lei, mas destacou que os efeitos, no caso da lei, se porventura sancionada, agrediria direito líquido e certo da empresa, mormente no sentido de combater a perda energética e a iniciativa de trabalhar na modernização do sistema de distribuição de energia na cidade de Manaus, cuja natureza é de essencialidade de toda a população.

O projeto de lei visa proibir a instalação, pelas concessionárias de energia e água de realização da implantação de medidores do Sistema de Medição Centralizada (SMC) ou Sistema Remoto Similar. Intensa polêmica sobre a instalação desses medidores antecedeu ao projeto de lei. A Amazonas Energia acusa a Assembleia Legislativa de iniciativa açodada e passional.

O Desembargador, sorteado Relator da Demanda, concedeu liminar em Mandado de Segurança , atendendo ao pedido da Concessionária Impetrante, que alegou vício formal, especialmente a inobservância de rito para produção legislativa ordinária. O Relator entendeu presentes os pressupostos jurídicos da concessão de liminar em Mandado de Segurança e destacou que houve violação ao principio da publicidade, determinando ao Presidente da Assembleia Legislativa que não encaminhe o projeto de lei para sanção governamental. Cabe recurso de agravo regimental pela Aleam, podendo o relator reformar ou manter sua decisão. No caso de mantença, caberá ao Colegiado a decisão final. O imbróglio jurídico promete discussões.

Processo nº 4004728-62.2022.8.04.0000

Leia a decisão: